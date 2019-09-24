За неделю до открытия обокрали: Экс-начальник патруля Мариуполя стал владельцем «Veterano Pizza» (Фото)

В минувшую субботу в центре Борисполя (Киевская обл.), как раз в 1004 годовщину города, открылась «Veterano Pizza». Руководителем легендарного заведения стал «киборг», защищавший Донецкий аэропорт и экс-начальник Патрульной полиции Мариуполя Виталий Горкун. Увидеть и поприветствовать Виталия приехали побратимы, друзья и знакомые. Конечно же, среди гостей были и самые близкие – жена Анна, двое сыновей, папа с мамой и тесть.

Разместившись на барных стульях за столом-стойкой возле панорамного окна, я пообщалась с Виталием. О службе в ДАПе, о годичной работе на должности руководителя Управления патрульной службы в промышленно-курортном Мариуполе, о ресторанном бизнесе и немного о семье.

Преступники обязательно будут найдены!

Целый год Виталий Горкун готовился к запуску «Veterano Pizza». Сначала поиск помещения. Это оказалось самым сложным этапом. «Арендодатели цены не сложат, но помогли верные товарищи и даже мэр Борисполя поспособствовал», – приоткрыл тайну Виталий.

Пиццерия – это помещение площадью 150 кв. м метров с открытой кухней. Находится в самом центре Борисполя, через дорогу от городской администрации. Ровно за неделю до открытия неизвестные вскрыли окно, пробрались в помещение и вынесли инструменты. «В это время в пиццерии заканчивался ремонт, и оставались шлифовальная машина, дрель, перфоратор и еще много чего. По предварительным расчетам стоимость всех инструментов составила около 300 тыс. грн. Слава богу, что все почти было закончено. Мы обязательно найдем преступников, это им просто так с рук не сойдет», – улыбаясь, пообещал новоиспеченный предприниматель.

Уволился из органов из-за… беременности жены

Суматоха с документацией, ремонтом и поиском персонала пришлась на рождение второго ребенка в семье Виталия и его супруги Анны. «Я как раз с ребятами был тут на объекте, и она позвонила со словами: поздравляю, ты второй раз стал папой! Ярославу Витальевичу всего 3 месяца, а Богдану Витальевичу – 2,8», – с гордостью сказал мужчина.

Еще живя и работая в Мариуполе, Горкун познакомился с основателем «Veterano Pizza Mariupol» Богданом Чабаном. Виталий часто заказывал пиццу и неоднократно делал «подвесы» (подвешенная пицца – человек платит за пиццу, которую сотрудники пиццерии доставят на передовые позиции или в госпитали – ред.). «Говорил Боде, что такого у нас в Борисполе нет. А он, если ты займешься, то будет. Изначально задумка была такой: я работаю и дальше начальником патрульной полиции Борисполя, а бизнесом занимается Аня. Я же, как госслужащий, не могу быть владельцем коммерческого предприятия. Но когда помещение уже было найдено и все необходимые документы подписаны, выяснилось, что жена беременная. Я сразу встретился с начальником Департамента патрульной полиции, пояснил ситуацию, что все договора подписаны, что время идет только против нас, что надо идти только вперед. И Евгений Александрович Жуков сказал: "Дерзай! И как только дело поставишь на рельсы, возвращайся в полицию"», – с благодарностью говорит собеседник.

Мариуполь – город хороший, но дышать там трудно

Теплые воспоминания у Виталия остались и от Мариуполя. В конце мая 2016-го Горкун возглавил местную патрульную службу. По словам известного волонтера Лилии Украинской (Лилия Болбат – уроженка Мариуполя, обладатель высшей негосударственной награды «Народный герой Украины», – ред.), «Виталик действительно делал тогда самое сложное. Запустить патрульную полицию с нуля в прифронтовом городе было намного сложнее, чем в любом мирном городе».

«У меня от Мариуполя только позитивные эмоции. Ну, почти – не считая двух заводов. Мое первое впечатление, когда я увидел клубы дыма – вот это да, железо в воздухе летает! Управление находится на Макара Мазая, а я рядом шлачка, то там всегда пыль столбом стояла. Постоянно в кармане носил пшикалку для носа с морской водой. Из-за пыли слизистая была постоянно пересушена, и поэтому чувствовал себя некомфортно», – поделился он.

«В этом городе живут классные люди. Там столько активистов, которые хотят сделать свой город лучше и красивей. Среди них мой друг Дмитрий Чичера. К сожалению, после моего отъезда мы не виделись, но часто переписываемся в Facebook», – отметил Горкун.

Через год Виталий перевелся на аналогичную должность в родной Борисполь. Причина понятна – тут была семья. «С каждый днем морально становилось тяжело. После работы включал компьютер, чтобы увидеть жену и сына, и с ними пообщаться. Оставил патрульную службу с легким сердцем. Сделал фундамент, и я был уверен в том, что он будет только укрепляться, ведь в Мариуполе много классных полицейских», – констатировал правоохранитель.

В Донецк сначала на футбол, а потом на войну

До войны уроженцу Борисполя несколько раз приходилось бывать в Мариуполе и Донецке. Выяснилось, что 32-летний Виталий в свое время был преданным болельщиком киевского «Динамо». Свидетельством того является татуировка на ноге. «В Донецке был на старом стадионе "Локомотив", и неоднократно на "Донбасс Арене", в том числе и на матчах чемпионата Европы в 2012 года. Из Киева летал на игры нашей сборной против англичан и французов с испанцами. Я тогда работал в "Аэросвите" на чекине пассажиров и багажа. И для сотрудников компании билеты на самолет стоили дешевле, чем на автобус – всего 70 грн», – заметил собеседник.

Кто бы мог подумать, что через 2 года после европейского футбольного события Виталий вернется в аэропорт имени Сергея Прокофьева. Но уже не в качестве фаната, а в составе 79-й аэромобильной бригады. О днях, проведенных в ДАПе, Горкун говорит с улыбкой, пытается шутить, но по глазам видно, что каждое воспоминание отзывается болью.

«Я когда увидел "зеленых человечков" в Крыму, понял, что все – война неминуема. И 8 марта по телевизору показывают, как 95-я бригада (Житомирская аэромобильная бригада, – ред.) оставляет пункт постоянной дислокации и отправляется туда. А я там "срочку" служил. Аня (тогда мы еще не были расписаны) смотрит на меня и говорит: не вздумай! Ну, а я что? Вот так я попал в армию», – поделился Виталий.

Виталий Горкун

О том, что сын пошел защищать страну, Елена Васильевна даже и не знала. «Все знали, кроме меня. Даже коллеги были в курсе. Узнала из местной газеты. Была фотография бойца, но с замазанными глазами и текст: "Доброволец из Борисполя, 28-летний, десантник". У меня начинает складываться пазл, и сердце учащенно биться. Всматриваюсь в фотографию, так это же мой сын. Вот и сейчас говорю, а у меня мурашки по коже. У меня был шок вместе со стрессом. Я знала, что Виталик пошел добровольцем, но не знала, что он был в аэропорту. По телефону говорил, что где-то во Львове ремонтирует танки. А я верила», – со слезами на глазах говорит женщина.

Виталий Горкун

А вот отец «киборга» Владимир Ильич обо всех перемещениях сына знал. «У меня с Виталиком была договоренность – хотя бы 1 раз в трое суток подавать сигнал, мол, жив и здоров. Переживал, но вида не подавал, чтобы супруга не догадалась», – признался мужчина.

Первенца назвал в честь побратима, погибшего в аэропорту

Серьезным Виталий становится, когда речь заходит о боевом побратиме Богдане Здебском. «Мы очень крепко подружились. Я даже предложил ему после войны приехать в Борисполь жить. Помог бы с работой. А то Богдан говорил, что в селе Николаевской области, откуда он родом, работы нет. Но не сложилось. В момент гибели Богдана я был тоже в аэропорту, но в другом месте. О смерти друга узнал по рации. Я тогда пообещал себе, что выживу, женюсь. Будет сын – назову его Богданом», – говорит Горкун.

Богдан Здебский погиб 8 ноября 2014 года в одном из терминалов. Ему было всего 23 года. Спустя 2 года, 4 ноября у Виталия родился первенец, которого он назвал Богданом. Мужчина говорит, что в планах еще дочка. Уже и имя с женой придумали – Соломия.

В истории с патрульной службой еще не поставлена точка

Ну, а пока он весь в бизнесе. Ремонт в помещении еще не закончен полностью. Есть некоторые сложности с персоналом. «На смене работают 3 пиццайолы, 2 официанта, бармен. С этими вакансии закрыли, а вот с курьерами прямо беда. Но думаю, это дело времени. Как и во всех "Veterano Pizza", у нас можно делать "подвесы". Сейчас думаем, как нам наладить этот процесс: либо будем отправлять деньги в Мариуполь, чтобы там делали пиццы и отправляли парням на "передок", либо мы в определенный день недели будем отвозить пиццы в Киевский военный госпиталь. Это очень крутая социальная составляющая бизнеса», – считает Горкун.

Но только на «подвесах» в бориспольской «Veterano Pizza» останавливаться не собираются. «Хотим проводить бесплатные мастер-классы для детей, есть еще разные идеи», – говорит Анна. Она обещает, что будет выкраивать время, чтобы помочь любимому супругу. До недавнего у Анны был интернет-магазин, поэтому она знает азы бухгалтерского учета. «Ведь изначально я должна была руководить пиццерией, но родился второй сын. Мужу трудно далось решение об уходе из полиции, но у нас не было другого выхода», – сказала она.

Виталий не берется заглядывать будущее, в отличие от его начальства и папы. «Меня даже из рабочих чатов не удалили. Говорят, что ждут моего возвращения в патрульную полицию», – смеется новоиспеченный бизнесмен.

Отец Владимир Ильич тоже считает, через время бразды правления пиццерией можно передать супруге Анне. «Работа в патруле – это чисто мужская работа. Сына все тут знают, уважают, он на хорошем счету», – уверил мужчина.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»