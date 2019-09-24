Новый переговорщик в Минске: Чего ждать Донбассу

Новый представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) на переговорах в Минске Алексей Резников сможет добиться прогресса по Донбассу. Такое мнение высказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«У меня некоторый оптимизм сейчас появился – украинские условия [урегулирования конфликта на Донбассе] обозначены. Это принципиально важно. Еще один позитивный момент отмечу – на днях был назначен приемник Бессмертного», – говорит он.

«Политический советник, участник политической подгруппы в нашей делегации – Алексей Резников. Это известный украинский юрист, бывший партнер Сергея Власенко. Он был советником Кличко, секретарем Киеврады. У него политическая биография есть. Я его давно знаю. Это не только профессиональный юрист. Он великолепный полемист. Он умеет работать в этой конфликтной среде. Это блестящий коммуникатор. Он умеет вести диалог и у него великолепное чувство юмора. Самое важное – у него очень четкая и ценностная украинская позиция. Поэтому здесь сторонники "зрады" пусть успокоятся», – продолжил Фесенко.

По его словам, новый переговорщик от Украины обладает необходимыми качествами для отстаивания национальных интересов на переговорах в Минске. «Это тот случай, когда есть сочетание очень важных и необходимых для Минских переговоров профессиональных качеств и четкой политической ценностной позиции. Это укрепляет мой оптимизм. Важно – юрист. Значит украинская сторона готовится к обсуждению правовых вопросов – и по выборам, и по амнистии. Это косвенный сигнал, что Зеленский готов к реальным переговорам, не к имитации переговоров, а к реальным переговорам, но не на любых условиях, не на российских условиях», – резюмировал Фесенко.

Напомним, 28 апреля 2016 года представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный покинул свой пост, который занимал с 2015 года. А 9 июля 2019 года Зеленский уполномочил Безсмертного опять представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ. 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский освободил Безсмертного от исполнения обязанностей ТКГ. По словам Безсмертного, причиной увольнения стала его публичная позиция, ведь он считает, что Украина после гибели военных под Павлополем (Донецкая обл.) должна была приостановить участие в Минском процессе до встречи в Нормандском формате.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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