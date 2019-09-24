Не допустить обогащения за счет простых украинцев: В столице прошла акция протеста (Видео)

Украина оказалось в убытках, заявляют эксперты. Сумма – более 40 млрд грн и почти 150 млн долл. Эти деньги могли бы пойти на новые дороги, больницы, школы. Однако в бюджете их нет, говорят специалисты. А в дополнение Украина еще должна за это заплатить, сообщает телеканал «Украина».

В понедельник, 23 сентября, к Офису президента вышли люди с транспарантами – на акцию протеста.

«Это неправильно, когда из государственного бюджета человеку, который является олигархом, возмещается, так сказать, за наш счет», – заявляет участница акции протеста Анна Золотарь.

«Сейчас такой гражданин Украины и еще несколько стран, как Коломойский, через своих людей организовывает схемы, по которым уголь покупают по ценам значительно выше рыночных», – говорит участник акции протеста Олег Куренной.

Так говорят пикетчики о государственном предприятии «Центрэнерго». Оно закупает уголь и продает электроэнергию промышленным предприятиям. С недавних пор там – новый руководитель. Изменились и поставщики угля. Кроме госшахт, теперь его покупают и у фирмы «Нафта Форс», которая относится к группе «Приват». Причем, по оценкам экспертов, закупают дорого, а киловатты на предприятия той же группы продают ниже себестоимости.

«Известно, что приобретается уголь у компании "Нафта Форс" по 2500 грн, и себестоимость уже растет до около 2 грн 10 коп. за один киловатт-час. Продается же данная электрическая энергия на заводы группы "Приват" приблизительно по 1 грн 60 коп. Мы получим около 2 млрд убытка в год», – говорит руководитель общественной организации «Киевская региональная энергетическая ассоциация» Александр Трохимец.

И это – государственные убытки, а следовательно, убытки каждого украинца. Это – потери только на поверхности. Есть и другие, рассказывают специалисты. Предприятие «Укрнафта» продает сырье. Через промышленные артерии государственной тоже «Укртранснафты» оно попадает на нефтеперерабатывающие заводы, а потом – на АЗС. Если все этапы контролируют «свои люди» – можно неплохо заработать, говорят специалисты. А государство – пусть подсчитывает убытки.

«С одной стороны, Коломойский взял под контроль "Укрнафту", а с другой стороны – косвенно контролировал и "Укртранснафту". Используя его слова – там находился "понятный" ему менеджмент. Поставлялась нефть на предприятия, какие-то "рога и копыта", а с другой стороны у других компаний "рога и копыта" покупалась нефть. Деньги туда перечислялись, но ничего назад не получали. Таким образом возникало двойное ограбление этого предприятия, а – еще раз говорю – при таком раскладе они могли еще и не платить налоги», – говорит экономист Борис Кушнирук.

Приблизительная цифра от экспертов – 40 млрд грн. Государственное предприятие кормило не только Украину.

В 2015 году ночью у «Укртранснафты», где сменили руководителя, появился и известный бизнесмен.

«Хотят поменять директора, пожалуйста, в установленном законом порядке. Я хочу задать вопрос, как в Украине, Киеве, в центре города происходят рейдерские захваты стратегического предприятия российскими диверсантами».

А еще был Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, принадлежавший компании «Укртатнафта». А поставляла туда сырье зарубежная фирма «ТАТ Нефть».

«В 2007 году был такой Кременчугский НПЗ, он был, скажем, акционированным и доля его официально была приобретена "ТАТ Нефтью". Это компания, которая занималась поставками тяжелой сернистой нефти. Но Коломойский тогда совершил рейдерский захват этого предприятия», – говорит экономист Борис Кушнирук.

Компания «ТАТ Нефть» из-за рейдерского захвата, говорят эксперты, теперь имеет претензии к государству Украина. Мол, государство не уберегло завод.

«Признана было международным арбитражем незаконность отчуждения акций. Общая сумма иска превышала миллиард долларов США, 1 млрд 200 млн, если не ошибаюсь. Пока удовлетворили 122 миллиона. Есть несколько вариантов. Первый вариант – украинское государство платит. Вариант два – истец пытается, заручившись решением арбитража, взыскать имущество государства Украина в разных юрисдикциях», – рассказывает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Вышедшие на митинг люди говорят, что их не устраивают черные схемы с государственными госпредприятиями.

«Я гражданин Украины, который платит налоги, и из этих налогов будут покрываться убытки, которые понесет государство», – заявляет участник акции протеста Олег Куренной.

Эти люди против того, чтобы за чужое обогащение на десятки миллиардов платила Украина. И платила из бюджета, то есть – из кармана каждого налогоплательщика.