Иловайская трагедия: Военный прокурор рассказал, что тормозило расследование

Люди, которые могут дать показания в рамках расследования Иловайской трагедии, раньше отказывались приходить на допросы. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Виктор Чумак в интервью «UA:Украинское радио».

По его словам, дело по Иловайской трагедии не закрыто, оно находится в производстве. «Просто люди, которые могут дать показания относительно этой трагедии, занимали или до сих пор занимают достаточно высокие должности. Ранее они просто отказывались приходить на допросы», – сообщил военный прокурор.

«Сейчас, думаю, они спокойно придут и расскажут, как происходило планирование и развитие событий по Иловайску. Поэтому дело не нужно восстанавливать. Его надо довести до конца: собрать доказательства, были ли в решениях признаки уголовного преступления, были ли в этих решениях политические ошибки или ошибки в планировании. Должна быть очень четкая правовая квалификация этих действий», – добавил он.

Как сообщалось ранее, по данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены. В Генштабе ВСУ уточнили данные о потерях в боях под Иловайском по состоянию на 2019 год.

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