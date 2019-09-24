В чем может проявиться реальный прогресс по Донбассу: Мнение Лутковской

В вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе реальным продвижением могут стать две ключевых вещи. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская.

«Для меня сдвиг в этом процессе – это два шага. Шаг первый – это восстановление Украиной контроля за украинско-российской границей на востоке. Второй шаг – это наличие вступившего в силу законодательства, которое будет касаться всех вопросов, как мы будем жить на следующий день после конфликта», – сказала она.

«Мне бы очень хотелось, чтобы такое законодательство появилось в ближайшее время, потому что это очень важно. Это очень важно для украинцев, которые живут на временно оккупированной территории», – продолжила Лутковская.

По ее словам, показательным для экс-омбудсмена Украины стало обращение к ней жительницы неподконтрольного украинским властям Луганска, которая прожила 4 года, не выезжая, на территории города и работала все это время мастером маникюра. «Но так получилось, что она смогла приехать к родственникам. Мы с ней встретились. Она со слезами на глазах меня спросила: "Скажи, когда Украина восстановит контроль, когда закончится конфликт и все будет хорошо, я буду в тюрьме?" Я говорю: "За что? Что ты такое сделала?" Она говорит: "Вообще я делаю маникюр, и я маникюр делала в том числе тем, кого здесь называют оккупантами. Я буду нести за это уголовную ответственность?" Она со слезами меня об этом спрашивала», – рассказала Лутковская.

«Скажите, правильно Украина делает, что она до сих пор не расставила акценты, и не сказала – учитель, условно говоря – социальный работник, парикмахер и так далее – вы не будете нести ответственность, даже если вы прожили на протяжении 5 лет там. Мы можем все, что угодно говорить – покажите мне это в законе. Покажите мне четкую норму, которая бы четко устанавливала, кто, как и когда будет нести ответственность после того, как Украина восстановит контроль [на Донбассе]», – добавила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Украинского института по правам человека»

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