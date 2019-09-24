«Цінне майно – відсутнє!»: В Авдеевке в разрушенной войной «Девятине» до сих пор живут люди (Фото)

«Девятина» – знаменитая 9-этажка на восточном краю города Авдеевка (Донецкая обл.), расположенная по улице Воробьева, 15. Дом соседствует с не менее знаменитой многоэтажкой с муралом, на котором изображена местная учительница украинского языка и литературы. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».
Промзона Авдеевки – это та геолокация, которая в 2016 году не исчезала с ежедневных сводок штаба Операции объединенных сил (тогда еще АТО). «Девятина» в то время была передовой фронта. Об этом и сегодня свидетельствуют многочисленные дыры от танковых снарядов.
На первом этаже в то время размещались военные медики 16-го батальона, на втором – медики-волонтеры «Госпитальеры», а на третьем – церковь. Несколькими этажами выше волонтеры организовали мастерскую, которая работает до сих пор. Здесь делают из гильз и патронов сувениры. Деньги от продажи идут на закупку оборудования для аэроразведки.
Большая часть квартир в этом доме до сих пор пустует, т.к. кроме побитых стекол здесь отсутствует вода. Ну а там где есть жильцы, красноречиво свидетельствуют надписи на дверях – «Живут люди», «Здесь семья! 5 человек!», «Цінне майно – відсутнє! Злам житла буде покарано…».
С крыши «Девятины» хорошо видно направление на Донецк – останки аэропорта, шахта Бутовка, бывшая база ПВО, окружная дорога.
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