Сводка из зоны ООС за 23 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В ходе обстрелов со стороны НВФ двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе ООС также отметили, что 23 сентября противник 4 раза обстрелял участок разведения №3 в районе Богдановки из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Богдановки – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутово – из ручного противотанкового гранатомета;

около Талаковки, Новогнатовки, Красногоровки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

неподалеку Луганского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Попасной, Новолуганского и Орехово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Травневого и около Зайцево – из стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил около Красногоровки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Травневого – из стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 151 единица. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись поселки Александровка и шахты "Трудовская" на окраинах Донецка, аэропорт; село Васильевка вблизи Ясиноватой; горловские поселки Зайцево и Доломитное; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам дважды подвергся район населенного пункта Логвиново, а также окрестности Красного Яра. Огонь велся из противотанкового гранатомета СПГ-9, миномета калибром 82 мм и стрелкового оружия».

В «ЛНР» также уверяют, что «киевские силовики сегодня обстреляли поселок городского типа Чернухино с применением крупнокалиберной артиллерии».