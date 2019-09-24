Автомат, гранатомет, гранаты: В «ЛНР» мужчина хранил арсенал оружия (Фото)

В неподконтрольном украинским властям поселке Фрунзе (после переименования – Сентяновка, Славяносербский р-н, Луганская обл.) мужчина сдал «полиции» арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», в поселке Фрунзе (Сентяновка) по месту жительства мужчины 1990 года рождения сотрудники «полиции» изъяли 450 г каннабиса.

В «республике» также уверяют, что мужчина 1960 года рождения «добровольно сдал арсенал оружия: автомат АК-74, гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами УЗРГМ, 236 патронов калибром 5,45 мм, подствольный гранатомет ГП-25 «Костер», 5 выстрелов ВОГ-25, сигнальную мину и 6 магазинов к АК-74».

«Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР. Проводится проверка», – сообщают в «МВД».