Ушел из дому 9 июня: На Донетчине разыскивают пропавшего без вести мужчину (Фото)

На Донетчине уже несколько месяцев разыскивают пропавшего без вести мужчину. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

«09.06.2019 года близкие потеряли связь с Моисеенко Сергеем Леонидовичем, 10.02.1971 года рождения. 9 июня мужчина ушел из дома в Центральном районе Мариуполя и не вернулся. К настоящему времени его местонахождение неизвестно», – сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области

Также сообщается, что по предварительной информации мужчина может находиться на неподконтрольной украинским властям территории, в пос. Седово.

«Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего мужчины просим сообщить об этом по телефонам: (096) 79 72 014 или (095) 52 40 304», – обратились в полиции.