В Луганске рассказали о взятках за местную «регистрацию» авто

До конца года водителей во временно неподконтрольной украинским властям части Луганской области обязали сменить украинские номерные знаки на местную «регистрацию». Не сменившие будут платить штрафы – их размеры пока неизвестны. Как считают местные жители, делают это для того, чтобы «хоть как-то наполнить казну деньгами». Хотя выложить за номера придется немалые деньги, далеко на них не уедешь. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Местные водители жалуются, так как времени осталось мало, а очереди такие, что «не протолкнуться». Луганчанин Михаил рассказывает, что ускорить процедуру переоформления вполне реально. «Если оформлять официально через МРЭО в порядке очереди, то придется заплатить 1 тыс. руб. (376 грн по местному курсу на 26.09.2019 – ред.). Но ждать придется долго. Поэтому те, кто не хочет ждать, тратить время на очереди или попросту хочет выбрать себе номера, переоформляют за взятку. Цена вопроса – 6 тыс. руб. (2,3 тыс. грн – ред.)», – говорит мужчина.

По его словам, с «лнровскими» номерными знаками открыта дорога не только в «соседнюю ДНР», но и в Россию. Однако, большинство водителей сдавать украинские номера не спешат, а оставляют их себе на случай выезда на подконтрольную Украине территорию.

Луганчанин Сергей жалуется, что создают все условия, чтобы «вытягивать деньги у населения». «Казна пуста, поэтому все, что можно – все с населения дерут. Россия-то не особо балует, поэтому и придумают всевозможные уловки, чтобы вытянуть у нас деньги. А для чего ж еще это все? Никому эти номера не нужны», – считает местный житель.

Водительские права украинского образца, по словам луганчанки Ксении, менять пока не заставляют, более того, их можно «купить», даже не выезжая из «ЛНР». «В городе предлагают опцию получения украинских прав без автошкол и экзаменов. По сути, просто купить документ. Но кем и каким образом он выдается – абсолютно непонятно. Но некоторые платят 11 тыс. руб. (4,1 тыс. грн – ред.), а потом просто нанимают инструктора и учатся в частном порядке, даже не пересекая линию разграничения», – рассказывает местная жительница.

Еще одним способом пополнения «казны» «ЛНР» стало «растаможивание» машин на евробляхах. По информации местных жителей, стало больше тех, кто зарабатывает пригоном автомобилей из Европы. Михаил считает, «растаможивание» в «ЛНР» доступнее, чем на территории, подконтрольной Украине.

«На первый год можно оформить временный ввоз и ездить на европейских номерах. Через год нужно выехать, а потом при въезде растаможить и поменять на местные номера. Либо же сделать это сразу, при желании. Для машин с объемом двигателя до 2 литров цена – 1 тыс. долл. С большим объемом дороже уже», – рассказывает мужчина.

Тем, кто ненадолго въезжает на временно неподконтрольную территорию на украинских номерах, также, по словам луганчан, нужно поставить машину на временную «регистрацию».

«По сути, это документ, что ты обязуешься в течение года выехать. Бумажка для пересечения "границы"», – говорит Михаил.

Таким образом, теперь на улицах Луганска увидеть украинские номера – большая редкость, а может даже исключение из правил.

Напомним, в «ДНР» 1 августа 2018 года истек срок, когда все автомобили должны были быть зарегистрированы – получены «республиканские» документы и «госномера». В противном случае сумма штрафа составляет от 340 до 510 руб., а транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку, размещение на которой также платное. Суммарно стоимость эвакуатора и штрафстоянки обходится от 4 тыс. руб. (1 725 грн) и выше. Жители Донецка в соцсетях делятся фото, как эвакуаторы увозят автомобили с украинскими номерами.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» в отдельном случае автомобилистам разрешили ездить с украинскими номерными знаками – когда автомобиль направляется для пересечения линии разграничения для выезда на подконтрольную Украине территорию.

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