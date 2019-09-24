Мощная встреча: Зеленский готовится к переговорам с президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Глава государства в Нью-Йорке во время встречи с представителями украинской громады в США прокомментировал свои ожидания от встречи с Дональдом Трампом.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужна поддержка США. Также президент Украины выразил надежду, что встреча в Нормандском формате состоится в ближайшее время. Зеленский ожидает, что «она будет сложной и на ней будет идти речь о конкретных вопросах».

«Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», – сказал президент Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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