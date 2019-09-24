Тело нашли после пожара: В «ДНР» убили 13-летнюю девочку

В неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) убили 13-летнюю девочку. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло 23 сентября. «В Харцызский городской отдел полиции поступило сообщение из МЧС о том, что после локализации пожара был обнаружен труп 13-летней горожанки со следами насильственной смерти», – говорится в сообщении.

«На теле пострадавшей были обнаружены множественные колото-резаные ранения тела и шеи. Стражи порядка оперативно установили личности вероятных подозреваемых в совершении указанного преступления. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК ДНР (убийство)», – заявили в «полиции».

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