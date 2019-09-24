На Луганщине запускают маломощное радиовещание

Сегодня, 24 сентября, в городе Сватово начнет вещание первое в Луганской области маломощное FM-радио. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как рассказали в пресс-службе, мощность передатчика составляет 10 Вт. Сигнал покрывает весь город, иногда возможны радиопомехи.

Радио можно будет услышать на волне 98,7 FM. Уже две недели на этой волне вещает радио «Промінь», местный, Сватовский эфир продлится с 16:00 до 17:00.

Характер вещания запланирован развлекательно-информационный, 20% составит информационная тематика. Ведущие и гости студии будут рассказывать о местных событиях, в эфире будут играть песни сватовских и украинских артистов. В планах редакции – вывести сигнал в интернет для увеличения аудитории.