В Донецке двое мужчин торговали наркотиками, оружием и боеприпасами

В неподконтрольном украинским властям Донецке двое местных жителей торговали наркотиками, оружием и боеприпасами. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Торговля осуществлялась на территории Пролетарского района. «В ходе реализации оперативной информации правоохранители изобличили двух мужчин в торговле наркотиками, оружием и боеприпасами. Злоумышленники были задержаны в момент продажи огнестрельного оружия. При осмотре автомобиля одного из фигурантов оперативники обнаружили и изъяли 400 патронов калибром 7,62 мм, автомат АК-74, а также наркотическое вещество», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что по данному факту «возбуждено уголовное дело», фигурантам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с выплатой штрафа.

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