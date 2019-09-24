Трое жителей Покровска отдали мошенникам более 80 тыс. грн

Трое жителей Покровска (Донецкая обл.) отдали мошенникам более 80 тыс. грн. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что потерпевшие делали заказы у интернет-продавцов, перечисляли им деньги, однако те исчезали сразу после того, как средства попадали на их счета. Правоохранители устанавливают мошенников.

«60-летний житель Покровска перевел незнакомцу 5 тыс. грн за дизельный генератор, 45-летняя женщина заказала костюм за 1 тыс. грн и более всего пострадала 39-летняя покровчанка, которая рассчиталась с интернет-продавцом за обещанный ей картофель и осталась без 77 тыс. грн . Все пострадавшие обратились в полицию и попросили помочь им разыскать мошенников и вернуть потерянные деньги», – рассказали в полиции.

По всем фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 3-х лет ограничения свободы.