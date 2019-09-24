Стало известно, сколько жителей неподконтрольного Донбасса получили паспорта РФ

Более 35 тыс. жителей неподконтрольных украинским властям частей Донецкой и Луганской областей уже получили российские паспорта в упрощенном порядке. Всего же заявления подали почти 90 тыс. человек. Об этом сообщает российское издание «RT» со ссылкой на МВД России.

«С начала реализации указа президента... принято более 87 тыс. заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, в отношении 49 тыс. человек приняты решения о приеме в гражданство», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что жители неподконтрольного Донбасса уже получили более 35 тыс. российских паспортов.

«Выдано жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины более 35 тыс. паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность... на территории РФ, и более 22 тыс... заграничных паспортов», – заявили в РФ.

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