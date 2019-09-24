Кадровые назначения: Губернатор Донетчины представил своего первого зама

Игорь Мороз назначен первым заместителем председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 сентября, на заседании коллегии ДонОГА сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Вопрос кадровых назначений он поднял первым, перед обсуждением запланированных тем. «Перед началом коллегии хотел бы сообщить о кадровом назначении», – сказал Кириленко.

Губернатор сообщил, что 16 сентября подписал распоряжение, которым на должность первого заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации был назначен Игорь Мороз.

«Желаем успеха и рассчитываем на плодотворное сотрудничество», – отметил Кириленко, представляя своего первого заместителя.