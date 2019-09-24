Фекалии и водоросли: В Славянске пояснили, почему в озере гибнет рыба (Фото, видео)

В Славянске (Донецкая обл.) на озере Шелковичном, расположенном в центральной части города, отмечается мор рыбы. Возможными причинами стали отсутствие кислорода в воде, а также фекальные загрязнения. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Как сегодня, 24 сентября, рассказал Славянский городской голова Вадим Лях, жалобы от жителей начали поступать неделю назад. «Когда поступили к нам обращения, мы обследовали все озеро. В оперативном порядке были взяты анализы и пробы. Озеро у нас это мелкое, средняя глубина – 1,28 м всего, площадь около 2 га. Поэтому, когда теплые условия, естественно, вода прогревается и крупная рыба, вполне возможно, могла задохнуться», – сказал он.

Мэр рассказал, что в ходе обследования озера на прошлой неделе видели много мальков, «их были просто миллионы». «Они все были живы, все плавали на поверхности. Правда видно было, что есть нехватка кислорода – глотали ротиками воздух», – добавил Лях.

Лабораторный центр отобрал анализы. Анализы показали, что в воде практически нет кислорода. «Кислорода – ноль. То есть фактически вообще рыбе нечем дышать», – констатировал Лях.

Как пояснила начальник отдела экологии Славянского городского совета Лариса Соловей, в озере уровень кислорода сильно упал из-за обилия водорослей, которые его поглотили. «Если месяц назад водорослей не было, то сейчас где-то полтора метра от берега озеро покрыто водорослями. Единственный приток воды у нас в это озеро – это парк Шелковичный за счет каналов. Плюс естественное поступление за счет природных вод, дождевых и таяния снега. "Перешеек", по которому вода поступает из парка, – весь в водорослях, вода ярко молочного цвета. То, что водоросли весь кислород "съели" – это однозначно, вода приобретает такой цвет и рыба задыхается», – сказала Соловей.

«Второй показатель нас удивил – это повышенное содержание лактозо-кишечной палочки, что говорит о фекальных загрязнениях. Очень странно, потому что канализационных сетей там нет. Рядом с озером стоит станция КП "Водопонижение", они откачивали уровень воды, но "фекалка" от них не могла попасть. С КП "Славгорводоканал" просмотрели все карты – сетей водоканала там нет. Был вопрос по воинской части (расположена на берегу озера – ред). Мы связались с комендантом в/ч № 3035. Он сказал, что когда военные заселялись, то переделали всю систему канализации и вода в озеро никак не может поступать. Обошли озеро именно со стороны воинской – части, там труб нет. Мы все посмотрели, явных источников сброса нет», – сказала Соловей.

Единственное предположение по поводу причины загрязнения озера – возможно, ночью незаконно выливают бочки с фекалиями. «Это единственное предположение, потому что, когда мы проводили обследование, ряд машин там стояло. Может, моют. При нас-то они ничего не делали, вроде как отдыхают, стоят. Такое предположение, что это фекальные бочки слили. Мы повторно через неделю возьмем анализы и проверим состояние воды», – добавила начальник отдела экологии.

«Мы самостоятельно, не за бюджетные средства уже зарыбили это озеро, планировали и дальше это делать. Но теперь нам предстоит провести еще и очистку озера», – резюмировал мэр Славянска.

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