На Донетчине пьяный ребенок швырял камнями в прохожих

В Мариуполе (Донецкая обл.) 10-летний нетрезвый мальчик бросал камнями в прохожих. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

Сообщается, что происшествия произошло в Центральном районе города.

«В полицию обратился прохожий, который сообщил, что в недострое по улице Георгиевской трое детей бросают камнями в прохожих. Когда экипаж прибыл по вызову, патрульным удалось обнаружить только одного парня. Во время общения с ним инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения у ребенка. Где дети получили алкоголь мальчик не сообщил, признался, что сегодня у него первый юбилей», – сообщили в полиции.

Полицейские разыскали мать ребенка и пригласили в Центральный отдел полиции для составления административных материалов.