Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес» № 101-ІХ, который парламент принял 18 сентября 2019 года. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Закон, в частности, исключает из Уголовного кодекса Украины статью 205 по фиктивному предпринимательству, которая является инструментом злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Таким образом документ вводит более гуманную модель ответственности за уклонение от уплаты налогов, а также уменьшает административное давление на бизнес в Украине», – говорится в сообщение.

«Ожидается, что после отказа от карательного контроля за уклонением от уплаты налогов в нашей стране будет более благоприятная среда для предпринимателей», – заявили в Офисе президента Украины.