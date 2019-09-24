Объекты ЖКХ и социальной сферы Донетчины готовы к отопительному периоду на 92,2%, – Баранник

Готовность жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 годов составляет 92,2%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 сентября, на заседании коллегии ДонОГА сообщил директор Департамент ЖКХ в Донецкой облгосадминистрации Александр Баранник.

По его словам, на сегодня работы по подготовке к отопительному сезону близятся к завершению.

«На подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов по состоянию на 15 сентября потрачено 654,7 млн грн», – сказал Баранник.

«Готовность жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы для работы зимой составляет 92,2%», – добавил он.

Глава Департамента ЖКХ в Донецкой облгосадминистрации пояснил, что к зиме подготовлены более 10,4 тыс. объектов. «Подготовлены 95% объектов социальной сферы, порядка 92% жилых домов», – сообщил он.

Тепловое хозяйство, по словам Баранника, подготовлено на уровне 91%, готовность водопроводно-канализационного хозяйства составляет 93%.

Напомним, в Донецкой области, чтобы улучшить теплоснабжение, до конца этого года достроят три новых котельных.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов и, таким образом, сделал невозможным необоснованный рост стоимости тепла в многоквартирных домах. А Министерство юстиции Украины разработало пошаговый алгоритм действий для защиты прав потребителей ЖКУ.