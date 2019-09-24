СБУ просит украинцев не выезжать в Россию и на неподконтрольные Донбасс и Крым

Контрразведка Службы безопасности Украины фиксирует активизацию незаконных задержаний спецслужбами РФ украинских граждан во время выездов в Россию, и рекомендует не ехать в РФ или на неподконтрольные украинским властям Донбасс и Крым. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, контрразведчики СБУ разоблачили очередную провокацию российских спецслужб, направленную на дискредитацию действующих работников украинских контролирующих органов во время частных визитов в Россию.

«Оперативники спецслужбы установили, что в сентябре этого года представители ФСБ РФ незаконно задержали инспектора одного из подразделений Государственной таможенной службы Украины при пересечении российско-украинской границы на пункте пропуска "Шебекино". В ходе осмотра личного автотранспорта украинского гражданина у него были обнаружены в багаже якобы товары двойного назначения», – говорится в сообщении.

«Украинца поместили в изолятор временного содержания и в течение двух суток пытались склонить к признанию факта совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия ...). Провокационную ситуацию представители ФСБ планировали использовать для проведения информационной кампании для искусственного "очернения" представителей украинских властных институтов. Однако, из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности, украинский гражданин был освобожден из-под стражи», – сообщают в СБУ.

Отмечается, что по возвращении в Украину таможенник сообщил СБУ о факте задержания российскими спецслужбами. «Контрразведка Службы безопасности Украины в очередной раз предостерегает украинских граждан от намерений выезда в РФ или на оккупированные ею территорий, поскольку ФСБ РФ широко практикует фабрикации обвинений в совершении нашими соотечественниками разного рода преступлений. Целью таких мероприятий российских спецслужб, среди прочего, является формирование в российском социуме и на международной арене негативного имиджа Украины, поддержание образа врага, а также попытки продемонстрировать украинцев как источник ухудшения криминогенной ситуации в РФ», – сообщают в СБУ.

«В зоне повышенного риска и внимания спецслужб РФ продолжают находиться, прежде всего, военнослужащие, представители органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих структур, участники АТО (ООС), активисты и члены национально-патриотических объединений и движений. При этом, объектами противоправных посягательств российских спецслужб на сегодня являются практически все без исключения граждане Украины, которые выезжают в РФ или на оккупированные территории с любой целью», – информируют в ведомстве.

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