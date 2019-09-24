За сутки правоохранители Авдеевки дважды изымали наркотики

За сутки правоохранители Авдеевки (Донецкая обл.) дважды изымали наркотики. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Свижезирвану коноплю и сверток уже с высушенной марихуаной изъяли правоохранители у двух мужчин во время профилактической отработки. По данным фактам возбуждены уголовные производства.

«Минувшим днем во время профилактической отработки Ясиноватского района правоохранители остановили для проверки документов 36-летнего местного жителя. В ходе проверки было установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности и имеет при себе сверток с высушенной марихуаной. В тот же день, в Авдеевке полицейские остановили ранее судимого 50-летнего горожанина, который нес с собой в полиэтиленовом пакете свежесорванную коноплю. Нарушитель объяснил, что наркосодержащие растения сорвал для собственных нужд», – рассказали в полиции.

В обоих случаях наркотические вещества изъяты и направлены на экспертизу, а в отношении правонарушителей открыты уголовные производства по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.