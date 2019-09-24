На Луганщине выявили еще одного участника «референдума» за «ЛНР»

На Луганщине выявили еще одного сторонника «ЛНР», которому сообщено о подозрении по факту участия в организации и проведении «референдума» весной 2014 года. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве в отношении жителя с. Плотина Станично-Луганского района Луганской области по факту организации и проведения незаконного «референдума».

«Весной 2014 года гражданин Украины принял участие в проведении на территории населенного пункта так называемого "референдума" в поддержку "акта о государственной самостоятельности ЛНР". Так, 11 мая 2014 года, выполняя обязанности члена "участковой избирательной комиссии", мужчина занимался организацией "голосования" жителей по месту их пребывания, а именно вместе с двумя другими членами "избирательной комиссии" посещал граждан, которые не смогли проголосовать на "избирательном участке", выдавал бюллетени и предоставлял ящик для личного вброса заполненного бюллетеня», – говорится в сообщении.

«По возвращении в помещение Плотинской общеобразовательной школы, где была организована работа "участковой избирательной комиссии", указанные лица передали ящик с заполненными бюллетенями главе "комиссии" псевдореферендума. На данный момент мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины). Досудебное расследование продолжается», – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что санкция ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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