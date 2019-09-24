В Украине могут отменить обязательный призыв в армию, – министр

В Украине могут отменить обязательный призыв на срочную военную службу. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью BBC-Украина.

«Я думаю, что это (отказ от срочной службы, – ред.) реально. Сейчас идет оборонный осмотр, происходит пересмотр структуры ВС, особенно что касается тех зон, где у нас ООС – там мы видим только контрактников», – сказал он.

«Мы не видим срочников в ООС, система построения ВС не должна базироваться на срочниках. Основной компонент – профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение – привлечение профессионалов», – добавил Загороднюк.

Однако, когда возможен полный переход на контрактную армию, министр пока не сообщил.

«Здесь трудно сказать. На этот вопрос мы сможем ответить предварительно до конца года, а окончательно – в следующем году. Ведь чтобы ответить, мы должны знать окончательную структуру ВС. А для того, чтобы это знать – надо ответить на вопрос о наших планах, угрозах и ситуации со сферой безопасности», – сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.