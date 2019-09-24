На неподконтрольной Луганщине в школах обучаются более 92 тысячи детей

На неподконтрольной украинско власти части территории Луганской области 92 тыс. детей обучаются в общеобразовательных учреждениях. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщил «министр образования и науки ЛНР» Сергей Цемкало.

«У нас в этом году на 1 205 учащихся общеобразовательных учреждений стало больше. 92 026 учащихся сегодня обучаются в общеобразовательных учреждениях республики», – сказал он.

«Нужно сказать, что в этом году у нас и на 365 учеников добавилось в параллели первых классов, То есть мы видим, что добавление в сети учреждений, классов идет не только за счет первоклассников, но еще и добавляются учащиеся во все классы», – добавил Цемкало.