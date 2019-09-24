За сутки правоохранители Бахмута изъяли 7 гранат (Фото)

За сутки правоохранители Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) изъяли 7 гранат. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что за сутки полиция трижды разоружала граждан. Всего изъяты 7 гранат, около 600 патронов и тротиловая шашка.

«Во время патрулирования в прифронтовом Новолуганском полицейские остановили мужчину, который употреблял спиртные напитки в запрещенном месте. При составлении административного протокола у 43-летнего нарушителя была обнаружена тротиловая шашка весом 200 граммов», – рассказали в полиции.

Три гранаты – Ф-1 и две РГД-5 обнаружили правоохранители во время обыска у ранее судимого 43-летнего жителя Северска. Мужчина пояснил, что боеприпасы нашел месяц назад и оставил себе «на всякий случай».

«Оружейный арсенал прятал 34-летний житель Бахмутского района: четыре гранаты и почти 600 патронов различного калибра. По словам мужчины, боеприпасы он нашел в 2014 году на пустыре, забрал их и спрятал в заброшенном доме», – сообщили в пресс-службе.

Все боеприпасы изъяты и отправлены на экспертизу.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

В отношении трех правонарушителей начаты уголовные производства с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.