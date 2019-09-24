Строительство областной больницы в Рубежном – только идея на уровне обсуждения, – Комарницкий

Строительство областной больницы в Рубежном (Луганская обл.) пока только идея, которая находится на уровне обсуждения. Об этом сегодня, 24 сентября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.

Так, глава области дал уточнение по поводу информации, которая была подана телеканалом «UA:Донбасс» и заимствована другими информационными сайтами, как его «комментарий о намерении строительства областной больницы в Рубежном». «Моя идея была несколько иной, а именно: вынести на рассмотрение общественности предложение относительно возможного строительства областной больницы в недострое, что находится в городе Рубежном. От меня не было заявления о том, что строительство уже в планах, наоборот – это идея, которая находится на уровне обсуждения», – написал Комарницкий.

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