Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 24 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «11:04. Бахмут – Горловка. На таможню ДНР очередь от "нулевого" ДНР. Из Украины на украинской таможне машин 10 в очереди на проверку».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Андрей: «10:28. "Каргилл" из Донецка на спуске с моста. Все очень медленно»;

Ната: «12:03. "Каргилл" в Украину. Льгота 30, основная 75. Пеших очень много».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Олег: «11:01. Еленовка – Новотроицкое = до второго туалета. Машин 70»;

Pavel: «12:39. В Еленовкев сторону Волновахи до первого туалета»;

Pavel: «13:25. В Еленовке за час от первого туалета до въезда на блокпост. Машины продвигаются активно по 20 м через каждые 10-15 минут»;

Alina: «13:47. Еленовка. Из Донецка перед постом машин 20. В Донецк – машин 15»;

Евгений: «14:05. Еленовка в Донецк 15 машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «12:34. На 8 утра Станица – по навесу в обеих направлениях, на мосту идут работы, автобус и кар ездят, за мостом очередь на паспортном».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

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