Уборка кладбищ, покраска бордюров: В Мариуполе должникам по алиментам увеличили список работ

В Мариуполе (Донецкая обл.) городские власти решили увеличить перечень общественно-полезных работ для неплательщиков алиментов. Об этом сегодня, 24 сентября, на заседании Мариупольского городского совета сообщил начальник юридического департамента Максим Пасько.
По его словам, решение о выполнении общественно-полезных работ было принято в прошлом году. Тогда был утвержден их перечень и привлеченные к ответственности неплательщики алиментов эти работы выполняли. От Центра пробации, который контролирует эти работы, в горсовет поступали обращения с просьбой расширить список предприятий.
Так, в список добавились объекты КПП «Мариупольавтодор», «Комбинат коммунальных предприятий», «Комплексная детско-юношеская спортивная школа "Атлетик"», Центр первичной медико-санитарной помощи г. Мариуполя № 2 и др.
Теперь, как рассказал начальник юридического департамента, в перечень видов общественно-полезных работ также входят:
- уборка вручную в летний период подбордюрных участков, в зимний период – остановочных павильонов и заездных карманов;
- уборка кладбищ;
- уборка чердачных и подвальных помещений;
- погрузка мусора и твердых бытовых отходов;
- уборка контейнерных площадок;
- покраска бордюров, заборов, деревьев и труб.
«Увеличить перечень объектов решили, потому что часть неплательщиков алиментов имеют инвалидность III группы. В отличие от лиц с инвалидностью I и II группы они могут выполнять такие работы, как уборка территории, уборка мусора, то есть более легкие виды деятельности», – заявил Пасько.
По его данным, за год к ответственности было привлечено 36 лиц. В отдел исполнительной службы было перечислено почти 125 тыс. грн. «Дети, которые должны были получить эти деньги, они их получили. Просим этот проект поддержать», – отметил Максим Пасько.
По информации пресс-службы Мариупольского городского совета, решение было принято единогласно.
Напомним, что в Украине существует три способа начать взыскание алиментов на ребенка.
Как сообщалось ранее, в Украине более 10 тысяч женщин имеют задолженность по уплате алиментов на детей.
Источник: Сайт города Мариуполя
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