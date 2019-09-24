Уборка кладбищ, покраска бордюров: В Мариуполе должникам по алиментам увеличили список работ

В Мариуполе (Донецкая обл.) городские власти решили увеличить перечень общественно-полезных работ для неплательщиков алиментов. Об этом сегодня, 24 сентября, на заседании Мариупольского городского совета сообщил начальник юридического департамента Максим Пасько.

По его словам, решение о выполнении общественно-полезных работ было принято в прошлом году. Тогда был утвержден их перечень и привлеченные к ответственности неплательщики алиментов эти работы выполняли. От Центра пробации, который контролирует эти работы, в горсовет поступали обращения с просьбой расширить список предприятий.

Так, в список добавились объекты КПП «Мариупольавтодор», «Комбинат коммунальных предприятий», «Комплексная детско-юношеская спортивная школа "Атлетик"», Центр первичной медико-санитарной помощи г. Мариуполя № 2 и др.

Теперь, как рассказал начальник юридического департамента, в перечень видов общественно-полезных работ также входят:

уборка вручную в летний период подбордюрных участков, в зимний период – остановочных павильонов и заездных карманов;

уборка кладбищ;

уборка чердачных и подвальных помещений;

погрузка мусора и твердых бытовых отходов;

уборка контейнерных площадок;

покраска бордюров, заборов, деревьев и труб.

«Увеличить перечень объектов решили, потому что часть неплательщиков алиментов имеют инвалидность III группы. В отличие от лиц с инвалидностью I и II группы они могут выполнять такие работы, как уборка территории, уборка мусора, то есть более легкие виды деятельности», – заявил Пасько.

По его данным, за год к ответственности было привлечено 36 лиц. В отдел исполнительной службы было перечислено почти 125 тыс. грн. «Дети, которые должны были получить эти деньги, они их получили. Просим этот проект поддержать», – отметил Максим Пасько.

По информации пресс-службы Мариупольского городского совета, решение было принято единогласно.

Напомним, что в Украине существует три способа начать взыскание алиментов на ребенка.

Как сообщалось ранее, в Украине более 10 тысяч женщин имеют задолженность по уплате алиментов на детей.

Источник: Сайт города Мариуполя

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