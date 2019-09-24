На Днепропетровщине ввели в эксплуатацию общежитие для переселенцев

В городе Каменское (до переименования Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) после реконструкции ввели в эксплуатацию общежитие, в котором переселенцы получат социальное жилье.

Так, с 18 сентября реконструированное общежитие по проспекту Конституции, 32 готово принять новых жильцов.

Здесь квартиры получат восемь семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь члены исполнительного комитета рассмотрят вопрос о выдаче жилья гражданам из числа ВПЛ. Соответствующий проект решения будет рассмотрен членами исполнительного комитета на заседании 25 сентября.

Напомним, квартиры в жилом доме по проспекту Конституции, 32 будут предоставляться ВПЛ, которые нуждаются в социальной защите и имеют право на получение социального жилья, в порядке очереди на получение социального жилья.

Как сообщалось ранее, в Каменском на Днепропетровщине проживают более 3,5 тыс. переселенцев. Только в течение II квартала текущего года в городе было зарегистрировано 450 ВПЛ.

Источник: Событие

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