Причины войны не изменились, но появилось окно возможностей, чтобы нормализовать жизнь на Донбассе, – Хуг

В Украине появилось окно возможностей, чтобы люди, которых затронула война, могли вернуться к нормальной жизни, и время терять не стоит. Такое мнение выразил бывший первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает «Голос Америки».

Хуг отметил, что если взглянуть на отчеты или правозащитных организаций ООН, или ОБСЕ, можно видеть, что основные причины, почему продолжаются боевые действия, не изменились, и это до сих пор вызывает жертвы среди гражданского населения. «Оружие до сих пор находится там, где оно не должно быть, и обе стороны, которые воюют, находятся слишком близко друг к другу. Большие части территории с обеих сторон заминированы. Поэтому основные причины войны не изменились. Между тем, то, что изменилось, это тон разговоров об этой проблеме, об этом конфликте, об этой войне», – сказал он.

По словам Хуга, сейчас это выглядит более позитивно, и это дает надежду, что появится возможность искоренить основные проблемы. «И, да, некоторые действия в последнее время также положительны. Обмен пленными, который мы видели, я считаю, это важно, потому что это касается семей, обычных людей. Думаю, сейчас существует окно возможностей, которое не следует потерять, чтобы люди, на чью жизнь влияет эта война, смогли вернуться к нормальной жизни», – заявил экс-замглавы СММ ОБСЕ.

Также Хуг подчеркнул, что очень важно сначала стабилизировать ситуацию с безопасностью, чтобы закончились бои вдоль всей линии конфликта.

Ранее Хуг заявлял, что мира на Донбассе пока что нет, но есть прогресс в переговорном процессе. А по мнению главы ОБСЕ и министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака, для установления мира на Донбассе после смены власти в Украине появились новые возможности.

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