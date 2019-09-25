Урегулирование на Донбассе: Чего ожидать от встречи Трампа с Зеленским

От встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не стоит ожидать прорыва, в частности, по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Разве что, если у Трампа есть договоренность с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Такое мнение озвучил политолог Андрей Горбенко, передает «Слово і Діло».

По его словам, Украине не стоит возлагать большие надежды на встречу с американским лидером. «Если Трамп от чего-то не может получить прямой выгоды, то заинтересовать его невозможно. Украине предложить нечего – ни скорой победы, ни простого завершения конфликта (на Донбассе, – ред.), так как РФ это не нужно», – считает Горбенко.

Эксперт подчеркнул, что для России война на Донбассе – это вопрос не международной политики, а внутренней.

«Даже если Зеленский договорится об "автономии" Донбасса, а Украина станет федеративной и закроет вопрос Крыма, в Кремле выдвинут новые требования и потребуют Харьковскую или Одесскую область. Украина для России – вопрос внутриполитический», – отметил Горбенко.

К тому же, подчеркнул политолог, Зеленский как личность не так интересует Трампа, как, например, Ким Чен Ын. По его мнению, в лучшем случае будут протокольные фразы, а в худшем – Зеленский попытается шутить, чего не поймет Трамп, поскольку у него нет чувства юмора.

Эксперт предположил, что какие-то конкретные результаты будут в том случае, если у Трампа есть договоренности с Путиным и он должен «нажать» на Зеленского для принятия каких-либо решений.

«Однако пока об этом точно рано говорить», – уточнил политолог.

Также, эксперт скептически оценил вероятность того, что во время встречи затронут вопрос расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, являющегося участником американской президентской гонки.

«Если в Украине есть какая-то информация, которая может потопить Байдена, то Белый дом будет это решать на уровне нужных людей из администрации, а не напрямую на уровне президентов. Все подобные встречи проходят протокольно. Для Трампа обсуждать подобные вещи – самому себе навредить», – подытожил Андрей Горбенко.

Ранее сообщалось, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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