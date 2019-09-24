Жилищные субсидии: Жители Мариуполя смогут проконсультироваться о назначении выплат по телефону

В Мариуполе (Донецкая обл.) в рамках проекта «Информационная площадка» жители смогут получить консультацию о порядке назначения субсидий, позвонив по телефону. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что в отделе «Контактно-коммуникационный центр» (служба 15-55) Мариупольского городского совета возобновляется проект «Информационная площадка». В рамках проекта на вопросы горожан будут отвечать специалисты профильных предприятий Мариуполя, которые обслуживают население города.

Так, 26 сентября, с 9:00 до 11:00, жители города смогут задать вопросы о порядке назначения жилищных субсидий главному специалисту отдела назначения жилищных субсидий, позвонив по телефонам: 15-55 (с городского), 067-345-15-55, 050-345-15-55.

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