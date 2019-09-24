Житель Краматорска стал очередной жертвой интернет-аферистов

В Краматорске (Донецкая обл.) местный житель стал жертвой интернет-мошенников. Мужчина заказал и оплатил покупку мобильного телефона, но так и не получил его. Правоохранители начали расследование. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в полицию Краматорска обратился 32-летний мужчина, который рассказал, что в интернете увидел объявление о продаже мобильного телефона «Huawei» по привлекательной цене. Заявитель, договорившись о покупке, перечислил на указанный продавцом счет деньги в сумме 1 950 грн, однако свой заказ не получил.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". Проводится досудебное расследование», – говорится в сообщении.

Как уточнили правоохранители, «интернет-мошенники» любят доверчивых покупателей, которые согласны перечислить всю сумму за товар или значительную предоплату на указанный продавцом банковский счет. Люди даже не интересуются «черными списками продавцов» в сети интернет. «Однако уплата наложенным платежом могла бы уберечь от значительных убытков», – добавили в полиции.

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