На восстановление Донбасса Украине не нужны российские инвестиции, – секретарь СНБО

Украине не нужны российские инвестиции на восстановление Донбасса. РФ лучше сохранить их на выплаты территориям после их реинтеграции. Об этом рассказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Александр Данилюк в интервью ведущей испанской газете «El Pais», передает «УНН».

Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил в июле, что на восстановление Донбасса нужно 10 млрд евро. Данилюк не стал приводить цифры. «Необходимо точно все рассчитать», – отметил он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли привлечены российские инвестиции, секретарь СНБО ответил, что «нам не нужны российские инвестиции».

Он отметил, что пусть российская сторона сохраняет их на выплаты территориям после их реинтеграции за тот огромный вред, который она нанесла временно неподконтрольным украинским властям территориям Донецкой и Луганской областей. По его словам, как действовать в так называемых «народных республиках» – это то, что «мы увидим после реинтеграции».

«Война очень дорого нам стоит, но не мы ее начинали», – отметил Данилюк.

Не давая глобальной оценки расходов, он привел примеры. «Мы тратим 5,4% нашего ВВП на оборону и безопасность, выплачиваем пенсии, в частности, тем, кто проживает на временно оккупированных территориях, а также внутренне перемещенным лицам, которых сейчас более 1,3 миллиона человек», – пояснил Данилюк.

По его словам, кроме этих расходов существуют и другие убытки. «Мы не получаем налогов от компаний, которые давали значительные поступления в бюджет. В результате войны мы сократили торговлю с Россией, которая использует свои транзитные рычаги, препятствуя нам вести торговые отношения с другими постсоветскими странами, такими как Казахстан», – уточнил секретарь СНБО.

Он добавил, что в то же время компании Украины находят новые европейские рынки.

«Украинские компании находят новые альтернативные рынки в Европе, таким образом, потери с одной стороны превращаются в достижения с другой», – резюмировал Данилюк.