В «Л-ДНР» готовятся к масштабным военным учениям

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) начало подготовку к масштабным военным учениям. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) начало подготовку к очередному этапу усиления боевых возможностей российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – говорится в сообщении.

В частности, согласно информации ГУР, с 25 по 28 сентября в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса ВС РФ будут проведены масштабные командно-штабные мобилизационные учения.

Так, в ходе подготовки к этим учениям уже начались интенсивные тренировки персонала «военных комиссариатов» к выполнению задач при объявлении частичной или полной мобилизации. Особое внимание уделяется оповещению лиц, которые уже получили российские паспорта, для их призыва на военную службу по мобилизации.

«Контроль указанных мероприятий осуществляется офицерами штаба 8-й армии Южного военного округа ВС РФ», – добавили в Минобороны.