На Луганщине мужчина пытался пересечь границу Украины с поддельным паспортом

На Луганщине в пункте пропуска «Меловое» пограничники задержали мужчину, следовавшего из Российской Федерации в Украину, который пытался пересечь государственную границу по поддельному паспорту. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В пункте пропуска "Меловое" на вход пограничный наряд обнаружил нашего соотечественника, который предъявил паспорт гражданина Украины с недействительными печатями Государственной миграционной службы Украины», – сказано в сообщении.

В дальнейшем стало известно, что мужчина недавно незаконно пересек границу из Украины в Российскую Федерацию через закрытый пункт пропуска «Изварино».

Как отмечается, нарушителя привлекли к ответственности по ч. 1 ст.204-2 КУоАП (Нарушение порядка въезда на временно окупированную территорию Украины и выезда с нее) и оштрафовали на 1 700 грн.

Кроме того, по данным Госпогранслужбы, в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 358 УК Украины (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Санкция статьи предусматривает для нарушителя штраф до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.