Экономика Донетчины: Объем выпускаемой промышленной продукции вырос на 3,4%

На Донетчине объем выпускаемой промышленной продукции в январе–августе 2019 года по сравнению с январем–августом 2018 года увеличился на 3,4%*. В августе объем продукции был на 4,6% больше, чем в июле 2019 года, и на 10% больше, чем в августе 2018 года. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по данным статистики, среди основных видов промышленной деятельности региона в январе–августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем произведенной продукции увеличился:

в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 1,2%;

в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 3,8%;

в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,3%;

в производстве химических веществ и химической продукции – на 8,4%;

в машиностроении – на 14,6%.

Уменьшился по сравнению с январем–августом 2018 года выпуск продукции:

в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 1,7%;

в производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 3,8%;

в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 6,5%;

в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 9,1%.

Кроме того, в августе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем прирост обеспечен на предприятиях большинства видов деятельности:

в производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 0,3%;

добывающей промышленности и разработке карьеров – на 1,4%;

производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 3,6%;

в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 4,3%;

машиностроении – на 7,1%;

производстве химических веществ и химической продукции – на 7,8%;

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 11,7%.

В августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года увеличились объемы продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 3%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 3,1%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 4,6%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 7,2%, производстве химических веществ и химической продукции – на 16,2%, машиностроении – на 18,8%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 25,7%.

Вместе с тем, по данным ведомства, снизился августовский выпуск продукции как по сравнению с июлем 2019 года, так и против августа 2018 года в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – соответственно на 1,2% и 3,5%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 15,8% и 25,3%.

Кроме того, в ведомстве отметили, что добыча рядового угля в январе–августе 2019 года по сравнению с январем–августом предыдущего года выросла на 13,2% и составила 8,6 млн т.

«Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 6,2 млн т, что по сравнению с январем–августом 2018 года больше также на 13,2%», – отмечается в сообщении.

По информации ведомства, производство кокса в январе–августе 2019 года составило 3,2 млн т, что меньше, чем в январе–августе 2018 года, на 8,9%.

Также, выплавка чугуна в январе–августе 2019 года составила 5,3 млн т, что меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, на 5,8%. Выплавка стали, составив 5,4 млн т, увеличилась по сравнению с январем–августом 2018 года на 1,8%. Выпуск горячекатаного плоского проката в январе–августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 7,3%, холоднокатаного – снизился на 0,7%.

Электроэнергии в январе–августе 2019 года по сравнению с январем–августом 2018 года выработано меньше на 1,8%.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.