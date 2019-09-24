Ремонт улиц и дорог: На Донетчине назвали города и районы, перевыполнившие план

Ряд городов и районов в Донецкой области перевыполнили план по ремонту улиц и дорог. В то же время, в Константиновке и трех объединенных территориальных громадах (ОТГ) имеется отставание от плановых показателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 сентября, на заседании коллегии ДонОГА сообщил директор Департамента ЖКХ в Донецкой облгосадминистрации Александр Баранник.

«Касательно ремонта улиц и дорог. Среднеобластной процент готовности – 94%. Наблюдается перевыполнение запланированных объемов по ремонту в городе Торецк – почти в 2 раза, в Ясиноватском районе – почти в 4 раза, также в городах Доброполье, Дружковка, Краматорск, Селидово и районах – Бахмутском, Великоновоселковском, Мангушском, Марьинском, а также в Бахмутской городской объединенной территориальной громаде», – рассказал Баранник.

«Город Доброполье провел ремонт почти 1 тыс. кв м улиц и дорог, который не планировали вовсе», – добавил он.

Назвал директор Департамента ЖКХ в Донецкой облгосадминистрации и города и районы, где имеется отставание от плановых показателей – это город Константиновка, а также Ильиновская, Николаевская и Шаховская ОТГ.