На блокпосту Луганщины задержали стрелка НВФ «ДНР»

На блокпосту в Луганской области полицейские разоблачили бывшего члена незаконных вооруженных формирований (НВФ), который проходил «контрактную службу» в «ДНР». Об этом сегодня, 24 сентября, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Так, вчера, во время проверки документов у граждан, перемещающихся транспортными средствами через блокпост, полицейские обнаружили 23-летнего жителя Донецкой области, который по оперативной информации участвовал в НВФ.

«По словам мужчины, в 2014 году, из-за трудного материального положения он вступил в ряды НВФ "ДНР", где, пройдя курс "молодого бойца", был назначен на должность стрелка. Он охранял боеприпасы и жилые помещения воинских частей в городах Шахтерск и Дебальцево Донецкой области. После трехлетней службы в рядах НВФ "ДНР" он, разочаровавшись в отношении командиров к подчиненным, покинул службу и уехал на заработки в Российскую Федерацию», – написала Погукай.

Сотрудники полиции Луганской области передали мужчину коллегам из полиции Донетчины для проведения дальнейших неотложных следственных действий.

Как сообщалось ранее, с августа 2015 года и по настоящее время, украинским властям добровольно сдались 383 члена НВФ из «ДНР» и «ЛНР». В том числе, 128 человек в прошлом году и 16 человек с начала 2019 года.

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