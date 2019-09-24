За сутки на Луганщине произошли шесть аварий

За минувшие сутки на территории Северодонецка, Лисичанска и Рубежного произошли четыре ДТП. Всего в Луганской области произошло шесть аварий, в которых пострадал один человек. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Так, в Рубежном на ул. Владимирской водитель автомобиля ВАЗ 21011 нарушил требование дорожной разметки, пересек двойную сплошную линию и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 211540.

«В результате чего произошло опрокидывание автомобиля ВАЗ 21011, в результате чего пострадал его водитель», – рассказали в пресс-службе.

Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение центральной городской больницы. Оба водителя были трезвыми. Предварительная правовая квалификация ч. 1 ст. 286 УК Украины.

В Лисичанске на проспекте Победы водитель автомобиля Wolksvagen не придерживался бокового интервала и совершил наезд на автомобиль Iveko, припаркованный у обочины. Оба водителя договорились и решили оформить происшествие с помощью европротокола.

В Северодонецке на перекрестке Энергетиков и Юности водитель автомобиля Toyota, двигаясь по второстепенной дороге не предоставил преимущество водителю автомобиля Daewoo. Как следствие – две поврежденные машины.

Водители также оформили происшествие по европротоколу.

Также в Северодонецке на проспекте Космонавтов водитель автомобиля Suzuki, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра, и столкнулся с автомобилем Wolksvagen. ДТП водители оформили с помощью европротокола.