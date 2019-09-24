На Донетчине рассказали, сколько поврежденных обстрелами домов нужно восстановить

С начала года в Донецкой области восстановлены 495 разрушенных в ходе военного конфликта домов. Остается поврежденным 5 тыс. 561 дом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 сентября, на заседании коллегии ДонОГА сообщил директор Департамента ЖКХ в Донецкой облгосадминистрации Александр Баранник.

«Нерешенной проблемой, которая не позволяет обеспечить стабильную работу в отопительный период, остается проблема значительного количества разрушенных домов», – сообщил директор Департамента ЖКХ в Донецкой облгосадминистрации.

«Всего с начала вооруженного конфликта на территории области разрушен 13 тыс. 51 жилой дом, восстановлены 7 тыс. 490 жилых домов. С начала года восстановлено 495 домов частной собственности», – добавил он.

По словам Баранника, наибольшее количество домов восстановлено в Бахмутском, Волновахском, Марьинском районах.

Остается поврежденным 5 тыс. 561 дом, в том числе 282 здания в коммунальной собственности, 8 ОСББ, 5 тыс. 271 частный дом. «Для их восстановления необходимы около 10 млрд грн», – подытожил он.

Напомним, в Луганской области ожидают компенсации владельцы 461 разрушенного войной объекта. В Донецкой области в результате боевых действий было разрушено более 13 тыс. частных домов и квартир, владельцы которых претендуют на компенсацию от государства.

Как сообщалось ранее, правительство Украины приняло решение о выплате денежной компенсации за разрушенное в ходе военных действий на Донбассе частное жилье. Предельный размер выплаты составит 300 тыс. грн. Компенсация будет выдаваться из госбюджета, но данные средства будут включены для возмещения в консолидированную претензию Украины к России как стране-агрессору. По мнению правозащитников, в порядке денежного возмещения, установленного правительством, есть недостатки.