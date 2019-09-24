В «ЛНР»: В Луганске выросли тарифы на вывоз мусора

В неподконтрольном украинской власти Луганске будут действовать новые тарифы на вывоз ТБО с 30 сентября. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает местные интернет-ресурсы со ссылкой на «администрацию» города.

Так, для частного сектора тариф составит 17,05 руб. (6 грн. 48 коп. по местному курсу на сегодня, 24 сентября) и будет состоять из двух услуг – перевозки и захоронения мусора.

Тариф по вывозу ТБО для многоквартирных домов составит 20,47 руб. (7 грн. 78 коп.) на одного человека в месяц. Также отмечается, что в тариф для многоквартирных домов входят пять составляющих – перевозка ТБО, захоронение, перевозка крупногабаритных бытовых отходов, перевозка ремонтных бытовых отходов и хранение мусора (содержание контейнеров).