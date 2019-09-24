Путина удовлетворяет жизнь с неопределенностью расположения границ, – экс-посол США

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что скептически относится к возможности прекращения огня на востоке Украины. Об этом он сказал в интервью заместителю министра экономразвития Украины Наталье Микольской, пишет «Новое время».

«Я скептически настроен насчет этого. Думаю, [президента РФ Владимира] Путина удовлетворяет жизнь с неопределенностью расположения границ», – сказал он.

По словам Макфола, Путин не считает необходимым, в отличие от правительства США, решать возникающие проблемы, а иногда они даже «повышают его интерес».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной, и будут определенные результаты о конкретных сроках прекращения войны и возвращения украинских территорий.