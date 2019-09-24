На Луганщине патрульные больше часа уговаривали мужчину не поджигать себя

В Лисичанске (Луганская обл.) мужчина хотел поджечь себя. Патрульные удержали мужчину от непоправимого поступка. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

«Обливает себя бензином и угрожает поджечь» – такое сообщение получили патрульные роты ТОР около 18 часов 23 сентября. Мужчина, стоя за забором, угрожал самосожжением сначала соседям, которые собрались возле двора, а потом и патрульным, которые прибыли на вызов.

Попасть незаметно во двор и задержать гражданина не представлялось возможным: двор окружен металлическим забором, через который мужчина видел полицейских и при любом движении угрожал себя поджечь.

«В руках он держал бутылку с бензином и зажигалку и периодически обливал себя из бутылки легковоспламеняющейся жидкостью. На такой отчаянный шаг мужчину подтолкнул бытовой конфликт с женой. Более часа патрульные пытались убедить хозяина дома не делать непоправимых поступков, однако переговоры зашли в тупик. Мужчина вскочил и побежал в дом, потеряв из виду патрульных. В тот же миг полицейские, перепрыгнув через забор, догнали его и выхватили из рук зажигалку и бутылку», – рассказали в полиции.

Во время поверхностной проверки у мужчины обнаружили сразу несколько зажигалок в разных карманах одежды. Инспекторы помогли мужчине сменить одежду на сухую и вместе с медиками сопроводили его в психоневрологическое отделение.