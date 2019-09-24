«Шахтер» готовится к встрече с «Ворсклой» (Фото)

После победы над «Десной» Луиш Каштру предоставил футболистам выходной. Утром 24 сентября «горняки» собрались в загородном комплексе «Святошин» и начали подготовку к встрече с «Ворсклой», сообщает пресс-служба клуба.

После разминки команда разделилась на две группы. Футболисты, участвовавшие в поединке с «Десной», сфокусировались на восстановлении. Остальные выполняли игровые упражнения с мячами, а также провели несколько двусторонок с различными усложняющими заданиями.

Продолжают тренироваться индивидуально травмированные Давид Хочолава и Андрей Тотовицкий. Также по отдельной программе занимался Жуниор Мораес.

Матч 9-го тура УПЛ «Шахтер» – «Ворскла» состоится в пятницу, 27 сентября, на ОСК «Металлист». Начало в 19:00.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»