Секретарь СНБО осмотрел работы у моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» (Фото)

Сегодня, 24 сентября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк с рабочим визитом посетил прифронтовую Станицу Луганскую (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации (РГА).

«Во время встречи с председателем РГА Юрием Золкиным он посетил КПВВ "Станица Луганская", где ознакомился с его работой, условиями пересечения, работой служб, задействованных в контроле пересечения линии разграничения и должным уровнем комфорта, созданным для граждан, как обычных, так и с особыми потребностями», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Золкин рассказал гостю о социально-экономическом положении, как Станицы Луганской, так и всего района.

Так, в ходе встречи были осмотрены работы у излома моста через реку Северский Донец, вблизи КПВВ «Станица Луганская», и строительство обходного моста.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.

Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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