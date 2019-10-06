Пересечение линии разграничения на Донбассе: Названы основные причины (Инфографика)

Причины пересечения линии разграничения на Донбассе жителей подконтрольной правительству Украины территории (КТ) и неподконтрольной территории (НКТ) существенно отличаются. Решение вопросов, связанных с пенсионными или социальными выплатами, было наиболее частой причиной пересечения среди жителей НКТ. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете «Мониторинг контрольных пунктов въезда-выезда на востоке Украины (январь-июнь 2019 года)»* Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

«Самые распространенные причины пересечения не изменялись в течение всей первой половины 2019 года. Так же, как и в 2017 и 2018 годах, причины жителей КТ и НКТ существенно отличались. Решение вопросов, связанных с пенсионными или социальными выплатами, было наиболее частой причиной пересечения среди жителей НКТ. Она также является более распространенной среди пожилых людей: 91% респондентов старше 60 лет, отметили ее среди причин своего пересечения, тогда как аналогичная доля среди респондентов в возрасте 18-34 лет составляла лишь 7%», – говорится в отчете.

Так, эти вопросы включают избежание приостановления пенсии по причине отсутствия на КТ более 60 дней (61% всех респондентов); прохождение физической идентификации (57%); получение или восстановление пенсионных выплат (8%) и др. По наблюдениям мониторов, людям старшего возраста, которые живут на НКТ, присуще ездить на короткие периоды (на один или несколько дней), чтобы решить все вопросы и вернуться. Респонденты младшего возраста более склонны путешествовать ради проведывания родственников (36% по сравнению с 11% респондентов пожилого возраста) и решения проблем с документами (29% по сравнению с 3%).

Также сообщается, что причины пересечения несколько отличаются в зависимости от КПВВ. Меньше людей путешествуют по причинам, связанным с пенсиями и социальными выплатами через КПВВ «Майорское» (57%), «Гнутово» (64%) и «Станица Луганская» (65%), чем через «Новотроицкое» (81%) и «Марьинка» (84%), что коррелирует с более высоким количеством пожилых людей среди респондентов на этих двух КПВВ. В то же время, респонденты на КПВВ «Станица Луганская» (28%) и «Майорское» (27%) примерно вдвое чаще посещали родственников. Респонденты на КПВВ «Гнутово» отмечали решение проблем с документами (18%) несколько чаще, чем на других КПВВ. «Такая особенность, скорее всего, связана с близостью к Мариуполю, одному из крупнейших городов Донецкой области на КТ, с более развитой инфраструктурой и доступными услугами в различных сферах, включая государственные учреждения. Это также коррелирует с более высокой долей респондентов младшего возраста, поскольку они чаще ездят решать вопросы, связанные с паспортом, получать сертификаты о рождении и тому подобное», – уточняется в отчете.

Среди всех людей, которые имели проблемы с документами, 68% отметили проблемы, связанные с паспортом (7% респондентов – 843 человека). Среди других документов респонденты отмечали электронно-цифровые пенсионные удостоверения (190 человек – 15%), получение сертификатов о смерти (190 человек – 15%), рождения (62 – 5%) и ВПЛ (71 – 6%). 13% всех респондентов (1 660 человек) отметили покупку товаров среди причин своего путешествия. 99% из них были жителями НКТ. Чаще всего респонденты покупали еду (11% респондентов – 1 407 человек) и лекарства или медицинские товары (5%). Среди других отмечали предметы гигиены (2%), одежду (1%) и тому подобное. Наименьшей доля респондентов, которые указывали покупку товаров, была на КПВВ «Станица Луганская» (2%), что может быть связано с отсутствием автомобильного движения через КПВВ и ограниченным выбором товаров в населенных пунктах вблизи КПВВ. Предметы гигиены чаще отмечали на КПВВ «Майорское» и «Марьинка».

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* В основу отчета положены данные, собранные в течение января-июня на каждом из 5 КПВВ, расположенных в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Были опрошены 12 911 человек. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта. Методология сбора данных была одинаковой на всех КПВВ. Мониторы опрашивали гражданских лиц в пешеходных очередях на КПВВ до или с подконтрольной территории. Опрос проводился анонимно и на добровольных началах в форме личных интервью с людьми, старше 18 лет. Мониторы подходили к каждому четвертому человеку в очереди. Если человек отказывалась участвовать в опросе, мониторы подходили к следующему четвертому лицу в очереди. Мониторы работали только на подконтрольной украинской власти территории.

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