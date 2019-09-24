На Донетчине население сократилось на 19 тыс. человек за 7 месяцев

На Донетчине с января по июль 2019 года число жителей области уменьшилось на 19 тыс. 42 человека*. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
Так, в ведомстве отметили, что по состоянию на 1 августа 2019 года в Донецкой области проживали 4 млн 146,9 тыс. человек. При этом, за январь-июль 2019 года численность населения сократилась на 19 тыс. 42 человека, в том числе:
- на 16 тыс. 14 человек вследствие естественного сокращения (разница между количеством рожденных и умерших);
- на 3 тыс. 28 человек – за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и выбывших за ее пределы).
Согласно данным статистики, в январе–июле 2019 года в области родились 8 тыс. 483 ребенка. За этот период также зарегистрировано 24 тыс. 497 человек умерших.
Ранее сообщалось, что в течение января-июля 2019 года численность населения в Украине уменьшилась на 162,9 тыс. человек.
* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.
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